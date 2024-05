LIVE Savona-Pro Recco 0-1 - A1 pallanuoto 2024 in DIRETTA | traversa spettacolare di Cannella

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.45di. 4.16 Condemi viene fermato al momento del tiro. 5.09 Pallonetto fuori di Rossi. 5.56 Goooooooooool, Hallock, rete fulminea dopo una bella azione,-Pro0-1. 6.24 Espulsione per Figlioli. 7.55 Inizia il primo quarto! Pallone alla Pro. 20.40 Proè la favorita anche aper la vittoria. 20.35deve vincere per portare tutto a gara-3. 20.30 Il via del primo quarto è fissato per le 20.45 20.25 L’andata a, è finita con il risultato di 8-5 per la Pro. 20.20 Buonasera e benvenuti alladi gara-2 tra-Pro. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi-Pro, A1deve vincere per arrivare a gara-3. La Promette in mostra la sua potenza e conquista gara 1 della finale scudetto a Punta Sant’Anna, battendo la Rari Nantesper 8-5.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Savona-Pro Recco, A1 pallanuoto 2024, Savona deve vincere per arrivare a gara-3. La Pro Recco mette in mostra la sua potenza e conquista gara 1 della finale scudetto a Punta Sant’Anna, battendo la Rari Nantes Savona per 8-5. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.20 Buonasera e benvenuti alla diretta di gara-2 tra Savona-Pro Recco. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Savona-Pro Recco, A1 pallanuoto 2024, Savona deve vincere per arrivare a gara-3. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.24 Espulsione per Figlioli. 7.55 Inizia il primo quarto! Pallone alla Pro Recco. 20.40 Pro Recco è la favorita anche a Savona per la vittoria. 20.35 Savona deve vincere per portare tutto a gara-3. oasport

Finale Scudetto, Bper Rari Nantes vs Pro Recco LIVE: il racconto in diretta di Gara 2 - Finale Scudetto, Bper Rari Nantes vs Pro recco LIVE: il racconto in diretta di Gara 2 - Quattro giorni dopo gara uno, vinta 8-5 dai campioni d’Italia in carica, Rari Nantes Savona e Pro recco tornano ad affrontarsi nella serie che assegna lo scudetto 2024. Se a vincere saranno i biancoce ... ivg

Capitan Rizzo: "Siamo in casa e agguerriti, Savona non ci farà mancare il tifo" - Capitan Rizzo: "Siamo in casa e agguerriti, Savona non ci farà mancare il tifo" - Determinati e sicuri di poter contare su un grande tifo. Così i pallanuotisti della Rari Nantes Savona nell'attesa della finale scudetto con la Pro recco, dopo l'8 a 5 dell'andata. Il capitano Valerio ... rainews

Savona-Pro Recco oggi in tv, orario gara-2 finale A1 pallanuoto 2024: programma e streaming - savona-pro recco oggi in tv, orario gara-2 finale A1 pallanuoto 2024: programma e streaming - La Piscina Comunale “C. Zanelli” di Savona sarà teatro del secondo match, potenzialmente decisivo, dell'ultimo atto della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto ... oasport