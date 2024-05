LIVE Roma-Fiorentina 3-3 - Coppa Italia calcio femminile 2024 in DIRETTA | si va ai calci di rigori!

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce qui, si va aidi rigore! 120? Dentro Cinotti, fuori Johannsdottir nella. 118? Due minuti alla fine dei tempi regolamentari. 116? Giugliano praticamente ferma al centro del campo. 114? Destro a giro di Pilgrim che esce fuori. 112?spinge, massimo sforzo viola. 110? Severini sfiora con il destro il secondo palo. 108? Fuori Haavi e Bartoli, dentro Feiersinger e Sonstevold nella. Finisce il primo tempo supplementare! 106? Vola Baldi su un colpo di testa di Bartoli. 104? Pilgrim vicinissima al gol, respinge Baldi. 102? Squadre molto stanche in campo. 100? Spinge laper arrivare alla rete. 98? Agard in area di rigore non trova la porta. 96? Inizia il primo tempo supplementare! 94? Finiscono i tempi regolamentari3-3. Si va ai tempi supplementari! 92? Giugliano spreca la rete della vittoria davanti a Baldi.

80? Fuori Toniolo e Janogy, dentro Longo e Erzen nella Fiorentina. 78? Pronti due cambi nella Fiorentina. 76? Massimo sforzo della Roma. 74? Gooooooooooooooooool, Minami, in spaccata accorcia le distanze, Roma-Fiorentina 2-3.

