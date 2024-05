LIVE Playoff Serie C | Vicenza in vantaggio - torna sotto la Juventus Next Gen

Il live in diretta di Olimpia Milano-Brescia, sfida valida come gara-1 delle semifinali dei playoff della Serie A1 2023/2024 di basket. Prende il via il derby lombardo tra le squadre che hanno chiuso la regular season, rispettivamente, al secondo e al terzo posto, anche se gli uomini di coach Magro hanno guidato a lungo la classifica, prima di cedere alla Virtus e, appunto, all’Olimpia. sportface

TJ - CARRARESE-JUVENTUS NEXT GEN 2-1, Giannetti riporta in vantaggio i padroni di casa - TJ - CARRARESE-JUVENTUS NEXT GEN 2-1, Giannetti riporta in vantaggio i padroni di casa - Dopo l'1-1 in casa firmato da Savona e da Capezzi, i bianconeri si giocano l'accesso alle semifinali dei playoff di serie C.La squadra di mister Brambilla dovrà per forza vincere per passare il turno, ... tuttojuve

Milan-Salernitana, la MOVIOLA LIVE: fuorigioco di Leao, giusto annullare la rete di Theo - Milan-Salernitana, la MOVIOLA live: fuorigioco di Leao, giusto annullare la rete di Theo - Milan e Salernitana si affrontano allo stadio `Giuseppe Meazza` in San Siro di Milano nella 38esima e ultima giornata di serie A: calcio d`inizio alle 20.45, dirige. calciomercato

LIVE TS - Milan-Salernitana: rossoneri subito pericolosi! - live TS - Milan-Salernitana: rossoneri subito pericolosi! - Entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere alla stagione, i rossoneri sono già certi del secondo posto, i granata sono matematicamente retrocessi in serie B già da alcune settimane. Sarà ... tuttosalernitana