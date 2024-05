LIVE Olimpia Milano-Brescia 95-89 - A1 basket 2024 in DIRETTA | i meneghini contengono la reazione bresciana e si aggiudicano gara-1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:45 21 punti per Johannes Voigtmann, 13 di Nicolò Melli e 12 di Stefano Tonut tra i campioni d’Italia che soffrono nel finale dopo aver toccato anche il +14 ma riescono a mantenere i nervi saldi rispettando il fattore campo conquistando il primo punto. Alla Germani non bastano i 33 punti di uno scatenato e mai domo Amedeo Della Valle insieme ai 12 di CJ Massinburg, conche proverà a reagire in-2 tra 48 ore per pareggiare i conti. Finisce qui: al Forum l’vince per 95-89 e si porta sull’1-0 nella serie di semifinale contro la Germani! 95-89 1/2 per Diego Flaccadori dalla lunetta: 11 punti per lui e time-out Magro, con l’vicinissimo alla vittoria! Finale al cardiopalma al Forum! 93-89 2/3 per Kenny Gabriel ai liberi: -4 Germani! 93-87 Melli dall’angolo per il +6! 91-87 Dentro il libero aggiuntivo: -4, partita ancora apertissima a meno di un minuto dalla sirena finale! 91-86 DELLA VALLE NON VUOLE MOLLARE: CANESTRO E FALLO, 32 PUNTI PER LUI! 91-84 Tap-in di Nicolò Melli! E’ il canestro che potrebbe valere la vittoria, +7e time-out