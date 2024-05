LIVE Olimpia Milano-Brescia 77-70 - A1 basket 2024 in DIRETTA | meneghini ancora avanti dopo 30 - Della Valle tiene a galla la Germani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69-60 Christon in allontanamento: la Germani torna sotto la doppia cifra si vantaggio! 69-58 Bilan deposita in fondo alla retina: ancora -11 Brescia! 69-56 Schiacciata di Kyle Hines per correggere la penetrazione di Tonut: esplode il Forum! 67-56 3/3 per Amedeo Della Valle ai liberi: la Leonessa rosicchia ancora qualche punto! 67-53 Appoggio di Kyle Hines: i padroni di casa sembrano essere in controllo! 65-53 Tap-in di Miro Bilan: Brescia batte un colpo! 65-51 2/3 per Shavon Shields dalla lunetta: +14 Milano! Fallo tecnico fischiato ad Alessandro Magro! 63-51 Kyle Hines sfrutta il fisico e riporta l’Olimpia a +12! 61-51 2/2 per Miro Bilan a cronometro fermo: la Germani torna a -10! Inizia la ripresa al Forum di Assago: si riparte dal 61-49 con cui si erano chiusi i primi 20?! 21:45 19 punti di uno scatenato Johannes Voigtmann e 12 di Stefano Tonut per l’Olimpia, con 13 punti di Amedeo Della Valle e 12 di CJ Massinburg tra le fila della Germani Brescia.

