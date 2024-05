LIVE Olimpia Milano-Brescia 69-58 - A1 basket 2024 in DIRETTA | padroni di casa in controll - gli ospiti provano a rientrare

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA69-60 Christon in allontanamento: la Germani torna sotto la doppia cifra si vantaggio! 69-58 Bilan deposita in fondo alla retina: ancora -11! 69-56 Schiacciata di Kyle Hines per correggere la penetrazione di Tonut: esplode il Forum! 67-56 3/3 per Amedeo Della Valle ai liberi: la Leonessa rosicchia ancora qualche punto! 67-53 Appoggio di Kyle Hines: idisembrano essere ino! 65-53 Tap-in di Miro Bilan:batte un colpo! 65-51 2/3 per Shavon Shields dalla lunetta: +14! Fallo tecnico fischiato ad Alessandro Magro! 63-51 Kyle Hines sfrutta il fisico e riporta l’a +12! 61-51 2/2 per Miro Bilan a cronometro fermo: la Germani torna a -10! Inizia la ripresa al Forum di Assago: si riparte dal 61-49 con cui si erano chiusi i primi 20?! 21:45 19 punti di uno scatenato Johannes Voigtmann e 12 di Stefano Tonut per l’, con 13 punti di Amedeo Della Valle e 12 di CJ Massinburg tra le fila della Germani

La diretta testuale di Carrarese-Juventus U23, match dello stadio Dei Marmi valevole per il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Archiviato il pareggio per 1-1 maturato nella gara di andata del Moccagatta, le due squadre scenderanno in campo per decretare chi andrà in semifinale. sportface

Il live in diretta di Olimpia Milano-Brescia, sfida valida come gara-1 delle semifinali dei playoff della Serie A1 2023/2024 di basket. Prende il via il derby lombardo tra le squadre che hanno chiuso la regular season, rispettivamente, al secondo e al terzo posto, anche se gli uomini di coach Magro hanno guidato a lungo la classifica, prima di cedere alla Virtus e, appunto, all’Olimpia. sportface

22.00 Tre reti per Cannella, due reti per Younger, Presciutti, Condemi, una rete per Iocchi Gratta, Hallock, Kakaris.

Brasile Italia, streaming LIVE e diretta tv: dove vedere il match di Volleyball Nations League - Brasile Italia, streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Volleyball Nations League - L'Italia cala il tris battendo il Giappone e nella giornata di domenica 26 maggio ritornerà in campo contro il Brasile alle ore 15 (italiane) ... news.superscommesse

TJ - PALLADINO in conferenza: “Queste due salvezze per noi valgono uno scudetto. Ho visto una Juve…” - TJ - PALLADINO in conferenza: “Queste due salvezze per noi valgono uno scudetto. Ho visto una Juve…” - Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa al termine della gara con la Juventus. TuttoJuve.com ha riportato le sue parole in diretta: "Non siamo soddisfatti, di più. Queste due salvezze ... tuttojuve