LIVE – Olimpia Milano-Brescia 61-49 | gara-1 semifinale playoff Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come-1 delle semifinali deidellaA1di. Prende il via il derby lombardo tra le squadre che hanno chiuso la regular season, rispettivamente, al secondo e al terzo posto, anche se gli uomini di coach Magro hanno guidato a lungo la classifica, prima di cedere alla Virtus e, appunto, all’. Ai quarti, invece, gli uomini di coach Messina hanno superato Trento per 3-1, con una rimonta di carattere dopo aver perso-1 contro una Dolomiti Energia che si è dimostrata battagliera come forse non lo era mai stata in stagione. Di contro, Della Valle e compagni hanno avuto “vita facile” a superare in tre partite Pistoia, con la formazione di coach Brienza che ha disputato un campionato stratosferico, da neopromossa, non riuscendo però a tenere il passo di una squadra con obiettivi più ambiziosi. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di sabato 25 maggio sul parquet dell’Unipol Forum, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.