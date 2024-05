LIVE Olimpia Milano-Brescia 61-49 - A1 basket 2024 in DIRETTA | Voigtmann scatenato con 19 punt - la Leonessa deve reagire nella ripresa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa preghiera di Christon non va a bersaglio: si va all’intervallo lungo suleggio di 61-49 in favore dell’! 61-49 2/2 per Devon Hall a cronometro fermo: +12 e massimo vantaggio! 59-49 Ancora, che è letteralmente: 19i e +10! 57-49 Arresto e tiro di Della Valle: dentro! 57-47con il suo ‘marchio’: bomba da lontanissimo e 17i per il tedesco! 54-47 Dentro il libero aggiuntivo: 11i per l’ex di turno! 54-46 Amedeo Della Valle attacca il ferro subendo anche fallo: il ruggito del Capitano! 54-44 ‘Dai e vai’ eseguito perfettamente tra Tonut e: ancora +10, altro time-out di coach Magro a circa due minuti dal termine del primo tempo. 52-44 Un solo libero segnato da Stefano Tonut, che sale in doppia cifra a quota 10i! 51-44 Contropiede di Christon su assist di Gabriel: ancora -7 Germani! 51-42 Ci pensaa restituire il favore: 14i per lui! 48-42 Bomba di Christon: l’ex Tortona tienea contatto! 48-39 2/2 anche per Kyle Hines: l’accarezza nuovamente la doppia cifra di vantaggio! 46-39 2/2 per Devon Hall a cronometro fermo:torna a +7! 44-39 NAPIER RISPONDE CON LA STESSA MONETA! 41-39 MASSINBURG: TRIPLA, 12I E -2 GERMANI! Time-out chiamato da Ettore Messina a metà secondo quarto.