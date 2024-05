LIVE – MotoGP - GP Catalogna | le qualifiche in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Laè pronta a disputare il sesto round della sua stagione 2024, il Gran Premio di. Sulla pista di Barcellona va in scena il secondo appuntamento in terra spagnola, dopo quello di Jerez tenutosi alcune settimane fa. Su questa pista l’ultimo vincitore risulta essere Aleix Espargaro, con il pilota iberico che ha annunciato il suo ritiro proprio qui, durante la giornata di giovedì. L’edizione di quest’anno vede un interessante gruppo di favoriti, partendo da Jorge Martin, leader del mondiale. Occhi puntati anche sui due ducatisti ufficiali, Francesco Bagnaia e Enea Bastianini, oltre che sull’eroe di casa Marc Marquez, scudiero del team Gresini. L’atmosfera si scalda in vista delle, che andranno in scena il 25 maggio e decideranno la griglia di partenza della gara sprint e del Gran Premio della domenica. Sportface.it vi accompagnerà lungo tutta la sessione, tenendovi aggiornati minuto per minuto su tutto ciò che avviene in pista! COME VEDERE LEIN TV LA GRIGLIA DI PARTENZA Grazie per averci seguito.