LIVE MotoGP - GP Catalogna 2024 in DIRETTA | tra poco il via della Sprin - Espargarò parte in pole davanti a Bagnaia

14.42 I piloti dovranno percorrere 12 giri sul tracciato del Montmeló per lat. 14.39 L'anno scorso, Espargaro ha realizzato una straordinaria doppietta a Barcellona, vincendo sia lat del sabato che la gara lungadomenica. 14.36 A 34 anni, 9 mesi e 25 giorni, Aleix Espargaro è il terzo pilota più anziano a ottenere unaposition in questo secolo, dietro solo a Valentino Rossi (39 anni, 3 mesi e 18 giorni al Mugello nel 2018) e Jeremy McWilliams (38 anni, 6 mesi e 16 giorni a Phillip Island nel 2002). 14.33 In Moto2position di Sergio Garciaa Fermin Aldeguer secondo. 14.30 Buon pomeriggio e benvenuti allat Race di11.38 La nostradelle qualifiche del GPdifinisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento alle 15.00 per lat Race.

13.53 Gruppo che transita a 3'35" di ritardo. 13.50 Ballerini passa per primo allo sprint intermedio di Possagno. 13.47 3'40" per Nicola Conci, Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck), Davide Ballerini, Henok Mulubrrhan (Astana-Qazaqstan), Ruben Fernandez (Cofidis), Andrea Vendrame (Decathlon-Ag2R La Mondiale), Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Edward Theuns (Lidl-Trek), Pelayo Sanchez (Movistar), Andrea Pietrobon (Team Polti-Kometa) e Alessandro Tonelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizané).

14.11 Davanti sono andati via in tre: l'eritreo Mulubrhan, il belga Janssens e l'italiano Vendrame, vincitore ieri a Sappada. 14.10 La UAE di Pogacar è già in testa al gruppo a dettare l'andatura.

14.27 Piganzoli, Covili e Pozzovivo sono già in coda al gruppo. Per loro si fa durissima…Se iniziano a fare fatica già adesso… 14.26 Accelera il gruppo maglia rosa e scende a 3'32" il quintetto di testa.

