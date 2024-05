LIVE MotoGP - GP Catalogna 2024 in DIRETTA | si parte!

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DINZALA SPRINT!!!! 14.58 Tutto pronto per lanza della Sprint! 14.55 Bagnaia prima del via parla a Sky: “Come al solito sarà fondamentale lanza e mettersi davanti, visto che fa caldo. Le gomme qua hanno un bel calo, bisogna provare a spingere per allungare un po’ all’inizio“. 14.51 La griglia dinza: 1. Aleix Espargaro 2. Pecco Bagnaia 3. Brad Binder 4. Pedro Acosta 5. Fabio Di Giannantonio 6. Jorge Martin 7. Raul Fernandenz 8. Alex Rins 9. Jack Miller 10. Franco Morbidelli 11. Enea Bastianini 12. Maverick Vinales 13. Alex Marquez 14. Marc Marquez 15. Miguel Oira 16. Marco Bezzecchi 17. Fabio Quartararo 18. Johann Zarco 19. Augusto Fernandez 20. Takaaki Nakagami 21. Joan Mir 22. Luca Marini 23. Stefan Bradl 14.48 Ricordiamo in Moto3 pole position di Ivan Ortolà. 14.45 Pilotiin pista per il giro di formazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 11.10 Pioggia battente e freddo a Livigno, non la situazione ideale per i corridori al momento. 11.07 Iniziate le operazioni al foglio firma, sicuramente ci sarà un ritardo per quanto riguarda la partenza. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA La nostra diretta al momento si ferma qui, appuntamento a più tardi: alle 14.00 ricordiamo il via ufficiale da Spondigna per seguire ufficialmente questa rocambolesca sedicesima tappa. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Game Cobolli. Regalo di Ruud, che manda in rete un comodo dritto in avanzamento. 40-30 Servizio, dritto e volèe a segno per l’azzurro. Palla del 3-0, 30-30 Non passa questo dritto incrociato del norvegese. oasport

