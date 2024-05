LIVE MotoGP - GP Catalogna 2024 in DIRETTA | fra poco le FP - Aprilia e KTM sfidano Ducati

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.50 Un circuito, quello del Montmelò, che evoca ricordipiacevoli per Pecco Bagnaia. Nello scorso settembre un tremendo incidente che si temeva potesse spezzargli la carriera e minare la sua salute, mentre la settimana successiva a Misano arrivò un miracoloso terzo posto con un recupero lampo. 9.46 Questa la classifica del Mondiale prima della: Jorge Martin () 129 Francesco Bagnaia () 91 Marc Marquez () 89 Enea Bastianini () 89 Maverick Vinales () 81 Pedro Acosta (KTM) 73 Brad Binder (KTM) 67 Aleix Espargarò () 51 Fabio Di Giannantonio () 47 Marco Bezzecchi () 36 Alex Marquez () 33 Fabio Quartararo (Yamaha) 25 Jack Miller (KTM) 24 Miguel Oira () 23 Raul Fernandez () 18 Franco Morbidelli () 15 Augusto Fernandez (KTM) 13 Joan Mir (KTM) 12 Johann Zarco (Honda) 11 Daniel Pedrosa (KTM) 7 Alex Rins (Yamaha) 7 Takaaki Nakagami (Honda) 6 9.

15:52 Decise le sfide che caratterizzeranno l'incontro. Questo l'elenco dei match: Nicholas Mungai-Alisher Yusupov +90 kg Thauany David Capanni Dias-Diyora Keldiyorova -57 kg Giovanni Esposito-Shakham Ahadov -73 kg Irene Pedrotti-Gulnoza Matniyazova -70 kg Lorenzo Rigano-Sharofiddin Boltaboev -90 kg Asya Tavano-Rinata Ilmatova +70 kg 15:47 Si partirà con le sfide per il bronzo, che si disputeranno in contemporanea.

17:42 Tra poco torneranno in campo Cobolli e Ruud. Il campo si è asciugato e adesso c'è addirittura il sole. 17:18 Tornato il sole a Ginevra, campo scoperto! A breve torneranno in campo i giocatori, al netto di peggioramenti.

Buonasera e benvenuti alla diretta LIVE della terza sfida della Nations League per ... Negli ultimi anni, però, si è ridotto non di poco anche il gap fisico tra giapponesi e altre nazioni più dotate ...

