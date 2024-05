LIVE MotoGP - GP Catalogna 2024 in DIRETTA | Espargarò subito velocissim - bene Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) 10.40rilancia ancora nel suo ultimo giro a disposizione: casco rosso al primo settore, poi si eclissa. 10.38 Sta girando vicino ai suoi migliori tempi anchecon la doppia soft. 10.37 Zarco finisce a terra, mentre è eccellente il ritmo mostrato da Marc Marquez. 10.35 Buoni sono i riferimenti anche per Jorge Martin e Pedro Acosta. 10.33 In atto la simulazione del passo gara e sta ingranando alla grande in particolar modo Franco Morbidelli. 10.30 Ci avviciniamo al termine di questa sessione e a breve ci saranno i time attack. 10.29 Tutti ora si stanno concentrando sul passo in vista della Sprint di oggi pomeriggio e la gara di domani. 10.27 In pista ora ci sonoe Acosta tra i primi della classe. 10.26 Acosta sta dando spettacolo con alcune staccate delle sue: non si risparmia mai lo spagnolo. 10.24Franco Morbidelli che sale in terza posizione davanti al compagno di squadra Jorge Martin.