LIVE MotoGP - GP Catalogna 2024 in DIRETTA | Di Giannantonio super va in Q2 con Fernande - Marquez partirà 14°!

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.13 Quasi tutto pronto per il Q2: i piloti si stanno preparando in pit-lane. 11.10 Bezzecchi invece è sesto edi conseguenza dalla sedicesima posizione. Sarà una gara in salita per il Bez. 11.08 Davvero eccezionale l’ultimo tempo da parte di Didopo una pessima prima run: non era banale tirar fuori un jolly del genere. 11.06 Alexpassa davanti al fratello e sale in terza posizione, Marcscatterà quindi dalla quattordicesima casella. 11.05 FABIO DISPETTACOLARE! 1:38.208!! Va in Q2 ed esclude! 11.04 Marcdavanti a Miguel Oira per 15 millesimi! 1:38.536 che gli vale la seconda posizione e in questo momento il Q2. 11.03 Oira eccezionale con l’Aprilia! Subito dietro az in 1:38.551. 11.02 Davvero spettacolare il ritmo di Raulz che migliora ulteriormente il suo crono e fa 1:38.