LIVE MotoGP - GP Catalogna 2024 in DIRETTA | cominciano le FP2 a Barcellona!

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.12 Si lancia anche Marquez, nella sua scia c’è Rins. 10.11 In tanti entrano subito in pista, tra cui Di Giannantonio e Bezzecchi. 10.10 BANDIERA VERDE! VIA ALLE FP2! 10.06 Tre gli italianimente ammessi al Q2: Bagnaia, Morbidelli e Bastianini. 10.02 Ecco i tempi delle pre-qualifiche di ieri: 1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’38.562 20 22 351.7 2 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.634 13 14 0.072 0.072 352.9 3 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’38.665 23 24 0.103 0.031 351.7 4 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’38.695 22 23 0.133 0.030 351.7 5 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.702 21 23 0.140 0.007 350.6 6 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’38.793 19 23 0.231 0.091 348.3 7 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’38.831 20 24 0.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.38 Si vuole regalare un grande weekend in casa Aleix Espargarò, che ha annunciato il ritiro al termine di questa stagione. Lo scorso anno il 34enne di Granollers fece incetta vincendo la Sprint Race e gara. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.50 Un circuito, quello del Montmelò, che evoca ricordi poco piacevoli per Pecco Bagnaia. Nello scorso settembre un tremendo incidente che si temeva potesse spezzargli la carriera e minare la sua salute, mentre la settimana successiva a Misano arrivò un miracoloso terzo posto con un recupero lampo. oasport

