LIVE MotoGP - GP Catalogna 2024 in DIRETTA | Bagnaia fa la voce grossa al primo tentativo

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.29 Aleix Espargarò si avvicina notevolmente a: fa 1:38.245 ed è a solo 24 millesimi dal campione del mondo. 11.28 A terra Jorge Martin e Franco Morbidelli! Tutte e due le Pramac sono scivolate nella stessa curva. 11.27non si migliora nei primi due settori, meglio fanno invece Acosta e Di Giannantonio. 11.25 A cinque minuti dal termine i piloti cominciano a tornare in pista, subito c’èche ha davanti a sé Raul Fernandez. 11.23 Tutti tornano ora ai box, tra poco ci sarà la lotta alla pole. 11.22comanda ora su Acosta e Martin, più lontano c’è Aleix Espargarò che è quarto a più di tre decimi. 11.21si issa al comando in 1:38.221. 11.20 Acosta sul traguardo in 1:38.369, ma stanno arrivando i big. 11.19 Iltempo degno di nota è di Jorge Martin: 1:38.401 per il vice-campione del mondo.a più di tre decimi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche e della Sprint Race del GP di Catalogna di MotoGP, valevole per il sesto appuntamento del Motomondiale 2024. oasport

LIVE – MotoGP, GP Catalogna: le qualifiche in DIRETTA - LIVE – MotoGP, GP Catalogna: le qualifiche in diretta - La MotoGP è pronta a disputare il sesto round della sua stagione 2024, il Gran Premio di Catalogna. Sulla pista di Barcellona va in scena il secondo appuntamento in terra spagnola, dopo quello di Jere ... sportface

MotoGP, LIVE - La diretta minuto per minuto delle qualifiche del GP di Barcellona - MotoGP, LIVE - La diretta minuto per minuto delle qualifiche del GP di Barcellona - MotoGP: Alle 10.50 scatterà la lotta alla pole position. Ieri era stato Aleix Espargarò il più veloce davanti a Binder e Acosta, 4° bagnaia. Marc Marquez passerà dalle Q1 ... gpone

Gp di Catalunya: dove vedere le qualifiche e la sprint di MotoGp, orario e il programma - Gp di Catalunya: dove vedere le qualifiche e la sprint di MotoGp, orario e il programma - In Catalunya si scende in pista per il sesto appuntamento della stagione di MotoGp. Jorge Martin continua in testa alla classifica dei piloti con un totale di 80 punti, ben 21 di vantaggio su ... ilmessaggero