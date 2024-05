LIVE Italia-Giappone - Nations League volley 2024 in DIRETTA | sarà spettacolo tra due pretendenti alla medaglia olimpica

Leggi tutta la notizia su oasport

Buonasera e benvenutidella terza sfida dellaper la Nazionalena maschile che affrontaila Rio del Janeiro in Brasile. E' iniziata ufficialmente la stagione che porta ai Giochi di Parigi e c'è un'altra occasione di rivincita per l'di Fefè De Giorgi che si trova di fronte ilche lo scorso anno le strappò il podio in questa manifestazione, vincendo la finale per il bronzo. Se c'è una squadra che nessuno vorrebbe affrontare nei momenti decisivi della stagione, quando non c'è appello, quella è il. La terza avversaria dell'nella VNL è una Nazionale in costante crescita: tecnicamente i nipponici non hanno mai avuto nulla da imparare, anzi sono una scuola da cui tante altre realtà hanno attinto, soprattutto per i fondamentali di seconda linea. Negli ultimi anni, però, si è ridotto non di poco anche il gap fisico trasi e altre nazioni più dotate fisicamente e dunque i nipponici si sono lentamente avvicinati alle squadre top e potrebbero anche essere pronti per vincere qualcosa di importante.