LIVE Italia-Giappone 1-1 - Nations League volley 2024 in DIRETTA | azzurri avanti anche nel terzo se - 12-9

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-16 Ace Miyaura 21-15 Muro di Larry 21-14 Errore al servizio20-13 Muroooooooooooooooo Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 19-13 Out Kai da zona 4 18-13 Errore al servizio17-13 Diagonale di Kai da zona 4 17-12 Diagonale vincente Romanò da zona 2 16-12 Errore al servizio16-11 Mano out Russo in primo tempo 15-11 Mano out Otsuka da zona 4 15-10 Invasione14-10 Primo tempo Russo 13-10 La pipe di Kai 13-9 Murooooooooooooooooo Romanòòòòòòòòòòòòòòòòòò 12-9 Muroooooooooooooo Russooooooooooooooooooo 11-9 Errore al servizio10-9 Errore al servizio, ilconsecutivo…… 10-8 Primo tempo Galassi 9-8 Errore al servizio9-7 Mano out Lavia da zona 4 8-7 Errore al servizio8-6 Primo tempo Galassi 7-6 Diagonale vincente di Miyaura da zona 2 7-5 La parallela di Otsuka 7-4 La slash di Romanò da zona 2 6-4 La parallela vincente di Lavia da zona 4 5-4 Diagonale di Otsuka da zona 4 5-3 Murooooooooooooooooooooo Russoooooooooooooooooooooooo 4-3 Primo tempo Russo 3-3 Errore al servizio3-2 Diagonale vincente di Romanò da seconda linea 2-2 La diagonale stretta di Kai 2-1 Vincente Romanò L’ha fatto esattamente quello che doveva fare 25-16 In rete l’attacco di Kai dopo un’altra difesa impressionante deisi 24-16 La pipe di Lavia 23-16 Diagonale di Miyaura da zona 2 23-15 Mano out Michieletto da zona 4 22-15 La slash di Michieletto! 21-15 Primo tempo Galassi 20-15 Errore al servizio20-14 Diagonale vincente di Romanò da seconda linea 19-14 Muroooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 18-14 La pipe di Michieletto 17-14 Vincente Otsuka da zona 4 17-13 mano out Lavia da zona 4 16-13 La diagonale di Otsuka da zona 4.

Un'altra tremenda gaffe per la Rai sull'Eurovision Song Contest, l'ex Eurofestival ormai diventato fenomeno social e di costume oltre che televisivo (e, ma solo a margine, musicale) che si sta svolgendo a Malmoe in Svezia. liberoquotidiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9- GAJSER scatenato sorpassa Bogers e Guillod, sale in sesta posizione. 8- Gajser sale all’ottavo posto, superato Jonass. 7- In difficoltà gli italiani, Bonacorsi tredicesimo, Monticelli quattordicesimo, Guadagnini ventunesimo. oasport

Buongiorno e benvenuti/e alla diretta LIVE della quarta giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2023.

Pole Position per Charles Leclerc, mostruoso a Monaco 2024. Il monegasco della Scuderia Ferrari conquista la Pole Position del suo Gran Premio di casa.

12:36 Sarà dunque Ruud-Machac la finale del pomeriggio. Termina qui la nostra diretta LIVE testuale di ...