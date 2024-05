LIVE Italia-Giappone 0-1 - Nations League volley 2024 in DIRETTA | rimonta vincente dei nipponici nel primo se - 23-25

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Errore al servizio. Gli azzurri sembrano in grande difficoltà ora… 2-2 Errore al servizio1-2 Mano out di Kai ma ancora una difesa incredibile dei, disarmanti… 1-1 La parallela di Romanò da seconda linea 0-1 Ilva in tribuna a recuperare questo attacco di Michieletto, Miyaura mete a terra il pallone da zona 2 19.30: Non è facile giocare contro ilche non lascia cadere nulla sul proprio campo. Gli azzurri hanno faticato però anche a trovare le misure a muro dove serve fare la differenza. Servirà maggiore esperienza in attacco, maggiore efficacia al servizio e qualche soluzione “sporca” in attacco, senza voler risolvere subito le azioni perchè si rischia di subire 23-25Kai in parallela da zona 4 e ilsi aggiudica ilset 23-24 In rete l’attacco di Romanò da seconda linea 23-23 Errore al servizio23-22 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Romanòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò 22-22 Invasione21-22 La pipe di Kai 21-21 Diagonaledi Miyaura da seconda linea 21-20 Diagonaledi Lavia da zona 4 20-20 Miyaura mano out da seconda linea 20-19 Invasione19-19 Errore al servizio19-18 Errore al servizio18-18 Errore al servizio18-17 Mano out Michieletto da zona 4 17-17 Mano out Otsuka da zona 4 17-16 Errore al servizio16-16 Out il pallonetto di Lavia da zona 4 16-15 Tirano su tutto isi che poi chiudono l’azione con il mano fuori di Miyaura da zona 4 16-14 Mano out Romanò da zona 2 15-14in diagonale da zona Miyaura 15-13 Out Lavia da zona 4 15-12tempo Russo 14-12 Mano out Otsuka da zona 4 14-11 Murooooooooooooooooo Michielettooooooooooooooooooooo 13-11tempo Larry 13-10 La diagonale stretta di Michieletto da zona 4 dopo l’ennesima difesa strepitosa deisi 12-10 Errore al servizio12-9tempo Galassi 11-9tempo Yamauchi 11-8Lavia da zona 4 10-8Miyaura da zona 4 10-7 Fallo di seconda linea7-6 Ancora muro Yamauchi 7-5 Tre difese incredibili deisi e il muro di Yamauchi 7-4 Invasione7-3 Murooooooooooooooo Russoooooooooooooooooo 6-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooooooooo 5-3 Out Myaura da seconda linea 4-3 Diagonale di Myaura da seconda linea 4-2 Out la pipe di Otsuka 3-2 Murooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2-1Romanò da seconda linea 1-1 Invasione1-0Michieletto da zona 4 18.