LIVE – Giro d’Italia 2024 - ventesima tappa Alpago-Bassano del Grappa | aggiornamenti in DIRETTA

(Di sabato 25 maggio 2024) Ilsi avvia verso la conclusione con la. Ultima fatica per i corridori, prima della passerella finale nella Roma-Roma di domani. Saranno 184 km (4200 metri di disllo) dadel. Primi 90 km di riscaldamento con uno Sprint a punti (Possagno) e un GPM (Muro di Ca’ del Poggio). Da Sermonzo del(87° km), ecco la prima grande asperità con il primo passaggio sul Monte(18 km all’8.1% di pendenza media e picchi del 14%). Da 1675 metri s.l.m si scende verso lo Sprint Interdi Semonzo del(185 metri s.l.m). Da qui, il secondo, e ultimo, passaggio dal Monte(altri 18 km sempre all’8.1% di pendenza media). Ultimi 30 km tutti in discesa fino adel. La partenza è in programma alle 11.45, l’arrivo è previsto tra le 17.00 e le 17.30. Ladovrebbe essere il teatro dell’ultimo sigillo suldi Tadej Pogacar, che farà molto probabilmente la differenza grazie alle sue doti da scalatore.