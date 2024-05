LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il vi - occhio alla pioggia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL11.40 Apertissima la lotta per il podio: la speranza (o il sogno) dei tifosi italiani è Antonio Tiberi. L’azzurro è quinto, in Maglia Bianca, ma può puntare a scavalcare Thomas ed O’Connor, mentre Martinez sembra quasi sicuro della sua seconda piazza. 11.37 Grandissima attesa per ciò che potrà fareTadej Pogacar: la Maglia Rosa ha promesso spettacolo, vorrà stravincere distruggendo la concorrenza e chiudendo in bellezza? 11.34 Pia anche all’arrivo: attenzione che potrebbe essere il fattore decisivo della. 11.32 La bicicletta di Tadej Pogacar: Ladies and gentlemen, the bike is pink! (thank you on site reporter Joe) #dItalia https://t.co/vGp2qWXeYx —(@ditalia) May 25,11.30 Corridori che stanno completando le operazioni al foglio firma. 11.28 C’è la pia nella zona di partenza, sarà una giornata durissima anche per le condizioni meteo.