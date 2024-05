LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il via

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL11.24 Sono 182 chilometri e 4200 metri di disllo, con l’attesissimo Monte Grappa da scalare due volte. 11.22in scena la frazione più attesa: da Alpago a Bassano del Grappa. 11.20 Buongiorno e benvenuti alladella ventesima e penultimadel. Buongiorno a tutti e benvenuti allatestuale della ventesima e penultimadelnumero 107, l’ultima frazione in cui potremo vedere la classifica generale poter cambiare: è il giorno della Alpago-Bassano del Grappa, 182 chilometri e 4200 metri di disllo con le due scalate al Monte Grappa (18,1 km all’8,1% e 14% di massima) che cambieranno definitivamente le carte in tavola. Almeno non per quanto riguarda la lotta alla maglia rosa. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) è ormai ad un passo dalla prima Corsa Rosa della propria carriera e a compiere il primo passo verso l’impresa che ha in testa da quando ha annunciato la sua partecipazione al: mettere a segno la doppietta con il Tour de France che inizierà tra poco più di un mese.