LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Tiberi fa sognar - si staccano Thomas e O’Connor!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.21 Pogacar e Pellizzari si sono parlati. Cosa si saranno detti? 16.20 Pogacar ha ripreso Giulio Pellizzari. 16.20invece sta guadagnando 20? su. 16.19 5 km al GPM. Pogacar ha quasi ripreso Pellizzari. Ha guadagnato 13? su, Rubio e Martinez. 16.19 Pogacar si arrabbia con un tifoso che è andato a toccargli la schiena. 16.18stringe i denti ed è il primo a provare ad inseguire. 16.18 SCATTA POGACAR! Nessuno risponde. 16.17 Sono rimasti solo Majka, Pogacar, Martinez,e Rubio a 492 da Pellizzari. 5,6 km al GPM. 16.17 SI STACCA ANCHE! 16.16 Arensman è saltato per aria! Grande notizia perper la maglia bianca, ma ora deve puntare al PODIO! 16.16 Bravo, è a ruota di Daniel Martinez. Ancheè un po’ in difficoltà!deve provarci, se ne ha! 16.