LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar se ne va da sol - Tiberi e Pellizzari protagonisti

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.36 Il gruppetto di Thomas e O’Connor ha solo 12? di ritardo da, Rubio e Martinez. Ad un minuto Arensman. 16.35transita per secondo al GPM davanti a. 16.34non ce la fa più. Sta per venire raggiunto da, Rubio e Martinez. 16.33transita al GPM del Monte Grappa. 16.32 Thomas e O’Connor a 10? da. A questo punto l’italiano resterà quinto in classifica generale, ma porterà a casa la maglia bianca. 16.32continua a prendersela con i tifosi e scuote la testa. 16.30 Ultimo chilometro di salita per, che ha 1’08” su, 1’29” su, Martinez e Rubiuo, 1’41” su Thomas e O’Connor. 16.30 O’Connor è insieme a Thomas, Valentin Paret-Peintre, Hirt e Storer. Stanno per rientrare sul gruppetto di. 16.29, Martinez e Rubio non hanno ancora ripreso