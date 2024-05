LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Pellizzari se ne va da solo sul Monte Grappa

Leggi tutta la notizia su oasport

15.53 Si staccano Aurelien Paret-Peintre e Baudin. 15.52 Si stacca Bjerg. Ora Grossschartner a tirare per Pogacar. 15.51 Pogacar ha ancora ben 4 uomini a disposizione. 15.51 Si staccano ancora Fortunato e Piganzoli. 15.50affronta un tornante, si alza sui pedali e rilancia l'andatura. Da quanto tempo non vedevamo uno scalatore italiano di questollo, c'è emozione. 15.50 Piganzoli resta al gancio. Ma finché la corsa non esplode, riesce a limitare i danni. 15.49 15 km al GPM. Vai Giulio, facci sognare e provaci fino alla fine. Anche contro l'inevitabile, sai che arriverà il dittatore sloveno, ma devi mostrarci che il futuro è tuo. Deve essere tuo! 15.47 Pozzovivo in ultima posizione nel plotone principale che è tirato da Bjerg, gregario di Pogacar. 15.47 Per il momentotiene bene.