LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | passerella per Pogaca - Tiberi e Pellizzari lottano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.52r in testa con 2 minuti su Martinez, Rubio e, 2’10” su Thomas,e O’Connor, 3’31” su Arensman. 16.51 Rubio erientrano su Martinez in discesa. 16.50 17 km all’arrivo, tutti di discesa. 16.49 Dunque 3? di abbuono perr al traguardo volante, 2? per Martinez, 1? per Rubio. 16.48si è staccato, ora è insieme a Thomas ed O’Connor. 16.47 Daniel Martinez attacca al traguardo volante per andare a prendersi i 2? di abbuono.non ha risposto. Ecco uno degli aspetti che deve migliorare: il cambio di ritmo. 16.47 Thomas e O’Connor stanno rientrando sul gruppetto di. 16.45 O’Connor comunque ha recuperato dopo le giornate difficili vissute tra domenica scorsa e martedì. 16.44 Orar sta affrontando il breve tratto in salita posto a metà discesa.