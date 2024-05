LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | iniziata la prima scalata al Monte Grappa!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.11 Davanti sono andati via in tre: l’eritreo Mulubrhan, il belga Janssens e l’italiano Vendrame, vincitore ieri a Sappada. 14.10 La UAE di Pogacar è già in testa al gruppo a dettare l’andatura. 14.09 Ilè la salita di gran lunga più dura del. 18,1 km all’8,1% di pendenza media e punta massima del 17%. Gli ultimi 3500 metri sono i più duri e hanno una pendenza media del 9,5%. 14.08 E’ladelle due salite sul. 14.07 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. 14.06 Ilporta bei ricordi anche a Lorenzo Fortunato: qui vinse laRegina dell’Adriatica Ionica Race 2021. 14.05 Ricordiamo che il versante affrontato è quello di Semonzo, lo stesso della cronodel 2014 vinta da Quintana su Aru. 14.04 Ricordiamo che sarà salita, discesa (con un ‘dentello’ in contropendenza) e di nuovo salita quasi obbligata.