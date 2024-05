LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | il terribile Monte Grappa decisiv - Tiberi difende la maglia bianca

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti allatestuale della ventesima e penultimadelnumero 107, l’ultima frazione in cui potremo vedere la classifica generale poter cambiare: è il giorno della Alpago-Bassano del, 182 chilometri e 4200 metri di disllo con le due scalate al(18,1 km all’8,1% e 14% di massima) che cambieranno definitivamente le carte in tavola. Almeno non per quanto riguarda la lotta allarosa. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) è ormai ad un passo dalla prima Corsa Rosa della propria carriera e a compiere il primo passo verso l’impresa che ha in testa da quando ha annunciato la sua partecipazione al: mettere a segno la doppietta con il Tour de France che inizierà tra poco più di un mese. Sulle strade ci saranno parecchi suoi connazionali: probabile dunque chedecida di fare la corsa.

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a oasport©

La diretta testuale di Carrarese-Juventus U23, match dello stadio Dei Marmi valevole per il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Archiviato il pareggio per 1-1 maturato nella gara di andata del Moccagatta, le due squadre scenderanno in campo per decretare chi andrà in semifinale. sportface

Il Giro d’Italia 2024 si avvia verso la conclusione con la ventesima tappa. Ultima fatica per i corridori, prima della passerella finale nella Roma-Roma di domani. Saranno 184 km (4200 metri di dislivello) da Alpago a Bassano del Grappa. sportface

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2023. La rassegna continentale entra nel vivo a Budapest (Ungheria), dove vanno in scena la finale del concorso generale individuale e la finale del concorso generale a squadre. oasport

LIVE – Giro d’Italia 2024, ventesima tappa Alpago-Bassano del Grappa: aggiornamenti in DIRETTA - live – Giro d’Italia 2024, ventesima tappa Alpago-Bassano del Grappa: aggiornamenti in diretta - Il Giro d’Italia 2024 si avvia verso la conclusione con la ventesima tappa. Ultima fatica per i corridori, prima della passerella finale nella Roma-Roma di domani. Saranno 184 km (4200 metri di disliv ... sportface

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2024 in DIRETTA: Sofia Raffaeli a caccia del podio nella finale all-around - live Ginnastica ritmica, Europei 2024 in diretta: Sofia Raffaeli a caccia del podio nella finale all-around - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta live Buongiorno e benvenuti/e alla diretta live della quarta giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2023. La ... oasport

Lazio Sassuolo streaming live e diretta TV: dove vederla - Lazio Sassuolo streaming live e diretta TV: dove vederla - Archiviata la partita contro l’Inter, domenica sera la Lazio torna in campo per chiudere il suo campionato in casa. Dinanzi ai biancocelesti ci sarà il retrocesso Sassuolo di Ballardini, che anch’esso ... lazionews24