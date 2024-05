LIVE Ginnastica ritmica - Europei 2024 in DIRETTA | Sofia Raffaeli in testa dopo la prima rotazione!

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FINALE A SQUADRE DEGLIDIDALLE 17.45 10.57: Puntgegio di 33.450 alla palla per Bautista che sale a 65.950due prove 10.54: Positiva la prova di Bautista, ora in pedana la polacca Heichel alle clavette 10.52: Questa la classificala: 1 ITA36.300 36.300 2 GER Varfolomeev Darja 35.100 35.100 1.200 3 ISR Munits Daniela 34.600 34.600 1.700 4 BUL Kaleyn Boryana 33.800 33.800 2.500 5 UKR Onofriichuk Taisiia 33.700 33.700 2.600 6 SLO Vedeneeva Ekaterina 33.650 33.650 2.650 7 ESP Bautista Alba 32.500 32.500 3.800 8 HUN Pigniczki Fanni 31.750 31.750 4.550 9 ISR Atamanov Daria 30.650 30.650 5.650 10 POL Heichel Emilia 30.650 30.650 5.650 10.50: Ottima la prova della bulgara Kaleyn al nastro: punteggio di 33.800. Inizia la secondacon la spagnola Bautista alla palla 10.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Game Cobolli. Regalo di Ruud, che manda in rete un comodo dritto in avanzamento. 40-30 Servizio, dritto e volèe a segno per l’azzurro. Palla del 3-0, 30-30 Non passa questo dritto incrociato del norvegese. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50 PARTONO LE QUALIFICHE! PARTE IL Q1! 10.48 Tanti nomi illustri quindi dovranno passare da queste forche caudine per provare a prendersi il Q2. Il livello di competitività sarà davvero elevato. oasport

Frosinone – Udinese: diretta live e risultato in tempo reale - Frosinone – Udinese: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Frosinone - Udinese di Domenica 26 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 38ma giornata di Serie A ... calciomagazine

A2, Trapani Shark vs Fortitudo Bologna: ecco il calendario e le date della finale! - A2, Trapani Shark vs Fortitudo Bologna: ecco il calendario e le date della finale! - Trapani Shark e Fortitudo Bologna si giocheranno la finale del Tabellone Argento di Serie A2 per la promozione in LBA. Gli Shark arrivano alla serie dopo aver battuto nettamente 3-0 ... pianetabasket

Padova – L.R. Vicenza: diretta live e risultato in tempo reale - Padova – L.R. Vicenza: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Padova - L.R. Vicenza di Sabato 25 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara di ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie ... calciomagazine