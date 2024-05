LIVE Ginnastica ritmica - Europei 2024 in DIRETTA | pochi minuti al via della finale a squadr - le Farfalle sognano in grande

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAALL-AROUND INDIVIDUALE DEGLIDIDALLE 10.10 Come seguire le garequarta giornata deglidi17.39 Le,Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo, gareggeranno in primis con il misto nastri e palle e successivamente con i cinque cerchi. 17.36 L’Italia ha già conquistato una medaglia quest’oggi: nellaindividuale con l’argento di Sofia Raffaeli. Leproveranno a replicare nella gara ae. 17.33 Dopo l’oro conquistato da Nikolova nellaall-around individuale è il momentogara ae, che inizierà trassimi. 17.30 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestualequarta giornata di gare deglidi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE A SQUADRE DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 17.45 17.19: Grazie per averci seguito, per l’All Around è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a tra poco con il concorso generale a squadre. oasport

Tutto pronto per gli Europei 2024 di ginnastica ritmica, in programma tra giovedì 23 e domenica 26 maggio alla Papp Laszlo Sportarena di Budapest: ecco, di seguito, il calendario e le informazioni per seguire l’evento. Grande attesa per la 40esima edizione della rassegna continentale, tappa decisiva anche in ottica qualificazione per Parigi. sportface

Tutto pronto per le finali All-Around individuali e a squadre degli Europei 2024 di ginnastica ritmica, in corso di svolgimento a Budapest, in Ungheria. Archiviate le prime giornate dedicate alle qualificazioni, le 24 migliori individualiste tornano in pedana per conquistare le prime medaglie di questa rassegna continentale, importante tappa verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. sportface

Kaiserslautern – Bayer Leverkusen: diretta live e risultato in tempo reale - Kaiserslautern – Bayer Leverkusen: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Kaiserslautern - Bayer Leverkusen di sabato 25 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la finale di Coppa di Germania ... calciomagazine

Europa League, all’Atalanta Store spunta la maglia celebrativa di Dublino - Europa League, all’Atalanta Store spunta la maglia celebrativa di Dublino - Una partita che è entrata direttamente nella leggenda ... è disponibile la maglia celebrativa della finale di Dublino e della storica vittoria dell’Europa League. Le magliette sono state messe in ... bergamonews

Manchester City-Manchester United in finale di FA Cup, dove vederla in TV e diretta streaming - Manchester City-Manchester United in finale di FA Cup, dove vederla in TV e diretta streaming - Manchester City-Manchester United è per il secondo anno consecutivo la finale di FA Cup, evento mai accaduto nella storia della competizione ... fanpage