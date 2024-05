LIVE Ginnastica ritmica - Europei 2024 in DIRETTA | Nikolova irraggiungibile! Sofia Raffaeli è d’argento nell’All Aroun - Baldassarri sesta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FINALE A SQUADRE DEGLIDIDALLE 17.45 17.19: Grazie per averci seguito, per l’Alld è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a tra poco con il concorso generale a squadre. Domani le finali degli attrezzi dalle 10.00. Buona serata! 17.18: Oro dunque per la Bulgaria con, argento per l’azzurrae bronzo per la tedesca Varfolomeev 17.17: Questa la classifica finale dell’Alld: 1 BULStiliana 35.700 37.200 36.050 34.800 143.750 2 ITA36.300 35.500 34.000 33.950 139.750 4.000 3 GER Varfolomeev Darja 35.500 36.600 35.100 31.250 138.450 5.300 4 BUL Kaleyn Boryana 34.150 33.300 34.300 33.800 135.550 8.200 5 ISR Munits Daniela 34.600 33.900 33.300 32.500 134.300 9.450 6 ITAMilena 34.750 33.300 33.150 32.800 134.000 9.750 7 GER Kolosov Margarita 33.