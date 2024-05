LIVE Ginnastica ritmica - Europei 2024 in DIRETTA | le Farfalle sognano l’impresa nella finale a squadre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire le gare della quarta giornata deglidiBuona sera e bentrovati alladella quarta giornata di gare aglidi. La rassegna continentale propone, oltre alladel concorso generale individuale, quello riservato allee l’Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista, per dimostrare la propria competitività in una competizione internazionale. Si assegneranno medaglie molto importanticapitale ungherese, nelle specialità che saranno presenti anche alle sempre più vicine Olimpiadi di Parigi. Le, guidate dalla capitana Alessia Maurelli, cercheranno il grande colpaccio sul giro completo incrociano potenze come Israele, Spagna, Bulgaria, Ucraina. Verosimilmente le ragazze tricolori si giocheranno il podio con le compagini bulgara e iberica.