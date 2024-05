LIVE Ginnastica ritmica - Europei 2024 in DIRETTA | la giornata perfetta di Stiliana Nikolova! Sofia Raffaeli è d’argento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) 16.45: l'ungherese Wiesner chiude la sua prova con il totale di 129.050, nono posto provvisorio 16.42: Punteggio stratosferico per la bulgarache ottiene 37.200 alla palla e va nettamente al comando della graduatoria con 143.750 16.40: La azera Aghamirova conclude la sua prova con il punteggio totale di 127.250, decima al momento 16.38: Sarà. Grande prestazione diche oggi ha trovato ladi grazia, non ha sbagliato nulla la bulgara e andrà a conquistare meritatamente l'oro. Applausi per lei 16.35: E' il momento della bulgara, 33.200 alla palla per vincere l'oro 16.34: La cipriota Tugolukova totalizza 31.550, totale di 128.150, nono posto provvisorio ma scenderà di diverse posizioni 16.29: La polacca Lewinska chiude la terza rotazione con 31.