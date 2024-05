LIVE Ginnastica ritmica - Europei 2024 in DIRETTA | Israele e Spagna in testa dopo la prima rotazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FINALE ALL-AROUND INDIVIDUALE DEGLIDIDALLE 10.10 Come seguire le gare della quarta giornata deglidi18.43 Iniziato il secondo esercizio delle tedesche. 18.42 Ora è il momento della Germania, che si esibiranno nel misto nastri e palle. 18.40 Concluso l’esercizio delle israeliane. 18.39 Questa la classifica delladel misto nastri e palle: 134.450 (D:19.1, E:7.300, A:8.050, Pen:0.000) 2 Germania 32.200 (D:17.7, E:6.750, A:7.750, Pen:0.000) 3 Portogallo 26.200 (D:14.3, E:4.850, A:7.050, Pen:0.000) 4 Serbia 18.750 (D:8.7, E:4.450, A:5.600, Pen:0.000) 5 Gran Bretagna 18.300 (D:9.6, E:3.400, A:5.900, Pen:0.600) 18.38 Iniziata la seconda! 18.38 Tornano in pedana le israeliane per l’esercizio misto nastri e palle. 18.38 Questa la classifica delladei 5 cerchi: 138.