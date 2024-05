LIVE – F1 - GP Monaco Montecarlo | prove libere 3 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) La Formula 1 va in scena sul circuito cittadino diper disputare il Gran Premio di. L’appuntamento, che giunge alla sua settantesima presenza nel mondiale di F1, è uno degli eventi più attesi dell’anno. La vittoria nel principato è infatti la più ambita del calendario, con ogni pilota che sogna, almeno una volta nella vita, di salire sul gradino più alto del podio. L’ultimo ad esserci riuscito è Max Verstappen, qui vincitore con la sua Red Bull nel 2023. L’olandeserà a ripetersi, e per farlo sarà necessario mettere insieme un giro di qualifica perfetto, o quasi. Proprio per questo motivo, piloti e team si concentrano principalmente sul giro secco durante le sessioni di. L’ultima finestra per tentare di adattarsi al tracciato andrà in scena sabato a metà mattina. Sportface.it vi terrà aggiornati in tempo reale, fornendovi tutte le informazioni necessarie per non farvi perdere nemmeno un minuto dell’azione in pista.