LIVE F1 - GP Monaco 2024 in DIRETTA | sessione condizionata da una bandiera ross - si inizia davvero ora!

(Di sabato 25 maggio 2024) 12.56 L'olandese trova traffico nel T2 e rallenta. Leclerc si rilancia ora e sale al secondo posto a 168 millesimi. 12.55 Piastri sale in vetta in 1:12.875 con 429 millesimi su Russell. Vediamo la risposta di Verstappen. 12.54 Sainz è sesto a 546 millesimi, mentre Piastri si lancia ed è record nel T1. 12.53 Verstappen chiude in 1:14.209 e non sale nelle prime posizioni, Leclerc secondo a 139 millesimi. 12.52 Hulkenberg al comando in 1:13.652 ora si lanciano tutti! 12.51 Russell vola al comando in 1:13.988 con 116 millesimi su Hamilton, quarto Piastri a 371 12.50 Russell è di nuovo il primo ad entrare in pista e lanciarsi. Ora escono anche Red Bull e Ferrari! 12.49 Ora fila fuori dalla pitlane per entrare in azione! 12.48 Lapuò ripartire! 12.47 Vedremo quanto potrà riprendere la. Questione di pochi minuti si spera. 12.46 Forse laa è un po' troppo da "zelo".