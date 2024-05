LIVE F1 - GP Monaco 2024 in DIRETTA | scatta la FP3! Leclerc lancia la sfida a Verstappen e McLaren

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.36 Al momento in pista solo Alonso e Piastri. L’australiano gira in 2:02.981. 12.35 Stroll e Alonso prendono la via della pista con le gomme medie. Russell e Ricciardo si fermano subito ai box. 12.34 Il primo tempo lo fissa Russell in 1:30.758 mentre Norris torna subito ai box ed esce di nuovo. Tsunoda, a sua volta, con le hard, entra in azione. 12.33 Ricciardo e Piastri si uniscono al gruppo, entrambi con gomme hard. Come previsto e preventivabile, per ora poche vetture in azione… 12.32 Norris, con le hard entra in azione a sua volta. 12.31 Si parte lenti. Solo Russell in pista per ora. 12.30 SEMAFORO VERDE!!LA FP3 DEL GP DI!! 12.28 Pochi istanti e si incomincia a Monte Carlo! Saranno 60 minuti di capitale importanza per trovare il giusto feeling. Le qualifiche iniziano ora! 12.26 Sul Principato splende il sole più di ieri. La temperatura è di 22°, con l’asfalto rovente a 45°.