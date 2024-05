LIVE F1 - GP Monaco 2024 in DIRETTA | Sainz svetta nella Q2 davanti a Verstappen 4° Leclerc

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.29si mettea tutti in 1:11.177 a precedere di 0.019e di 0.080 Tsunoda.quarto a 0.179, lento nel primo settore. 16.27 In pista nuovamente tutti, conin scia a. 16.25 VIA ALLA Q2! 16.23 Eliminati quindi Alonso, Sargeant, Perez, Bottas e Zhou. 16.21 Di seguito l’ordine dei tempi della Q1: 1 George RUSSELL Mercedes1:11.492 2 2 Oscar PIASTRI McLaren+0.008 2 3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.036 24 CarlosFerrari+0.051 2 5 CharlesFerrari+0.092 2 6 Alexander ALBON Williams+0.131 2 7 MaxRed Bull Racing+0.219 1 8 Pierre GASLY Alpine+0.222 2 9 Lance STROLL Aston Martin+0.236 2 10 Lando NORRIS McLaren+0.268 3 11 Daniel RICCIARDO RB+0.293 2 12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.340 2 13 Yuki TSUNODA RB+0.360 2 14 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.384 2 15 Esteban OCON Alpine+0.395 2 16 Fernando ALONSO Aston Martin+0.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.05 Hamlton in vetta in 1:12.954 a precedere di 0.133 un ottimo Tsunoda. Terzo Sargeant a 0.243. 16.04 Le Ferrari finalmente entrano in pista e tutti stanno girando con le gomme soft. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.19 E’ successo di tutto in questa Q1! Russell a svettare con la Mercedes a precedere di 0.008 Piastri, 0.036 Hamilton, 0.051 Sainz e 0.092 Leclerc. Verstappen è settimo a 0.219. oasport

LIVE Qualifiche GP Monaco: segui la lotta per la pole position in diretta - LIVE Qualifiche GP Monaco: segui la lotta per la pole position in diretta - In pista tra le strade del Principato per la terza e ultima sessione di prove libere, mentre alle 16 sarà la volta delle qualifiche per una pole position che può… Leggi ... informazione

Gp Monaco, la diretta delle qualifiche: orario e dove vederle in tv e streaming. Leclerc a caccia della pole - Gp Monaco, la diretta delle qualifiche: orario e dove vederle in tv e streaming. leclerc a caccia della pole - Le prove libere 3 hanno dimostrato come Charles leclerc sia uno dei favorti per il Gp di Monaco. Sul circuito cittadino più famoso del mondo, le monoposto tornano a sfilare per questo ottavo ... ilmessaggero

Qualifiche F1 oggi: la diretta da Montecarlo. Leclerc scatenato nelle Fp3, caccia alla pole - Qualifiche F1 oggi: la diretta da Montecarlo. leclerc scatenato nelle Fp3, caccia alla pole - Il monegasco sogna di partire davanti a tutti nel Gran premio di casa: nelle ultime libere ha lasciato Verstappen a due decimi. L’olandese è finito sotto investigazione per guida eccessivamente lenta ... msn