LIVE F1 - GP Monaco 2024 in DIRETTA | magia di Lecler - Ferrari in pole a Montecarlo! Verstappen solo -°, la griglia di partenza

(Di sabato 25 maggio 2024) E' tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 17.08 "Dobbiamo portare la vittoria a casa, partire bene. Siamo un team forte e possiamo farlo", queste le parole orgogliose di Leclerc a caldo. 17.06 Un po' deludente Hamilton, settimo a 0.351, preceduto anche da George Russell (+0.273). Crono di Leclerc a un decimo dal record della pista del 2019. 17.04 McLaren si conferma performante e Oscar Piastri è sicuramente la sorpresa e importante Sainz in seconda fila. 17.02 Charles Leclerc ha conquistato la pole-position in 1:10.270 a precedere la McLaren di Piastri e di 0.248 Carlos Sainz. Prima e terza la Rossa. Errore di Verstappen nell'ultimo tentativo, colpendo le barriere alla curva di Santa Devote. 24ma pole per Charles, terza nel Principato. Bene così. 17.00 E' POLE POSITION DI LECLERC!!!!!! FINALMENTE.

16.48 Comincia questa Q3 e ora vediamo cosa succederà. 16.47 VIA ALLA Q3! 16.45 Servirà una magia a Leclerc, se vorrà la pole per quanto si è visto in quest'ora di time-attack. Verstappen, ancora una volta, appare favorito, ma attenzione alle McLaren.

LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2024 16.52 Pogacar in testa con 2 minuti su Martinez, Rubio e Tiberi, 2'10" su Thomas, Pellizzari e O'Connor, 3'31" su Arensman. 16.51 Rubio e Tiberi rientrano su Martinez in discesa.

