LIVE F1 - GP Monaco 2024 in DIRETTA | cominciano le qualifiche! Ferrari e Leclerc pronti alla sfida

16.05 Hamlton in vetta in 1:12.954 a precedere di 0.133 un ottimo Tsunoda. Terzo Sargeant a 0.243. 16.04 Lefinalmente entrano in pista e tutti stanno girando con le gomme soft. 16.03 Ricciardo in 1:14:337 a precedere di 5.213 Hamilton, tempi poco significativi. 16.01 Sono le Mercedes le prime a entrare in pista, volendo avere a tutti i costi nessuno a precedere.attende. 16.00 VIAQ1! 15.59 Macchina in coda in pit-lane, una scena mai vista. Anche questo solo a Montecarlo. 15.59 Sarà da capire se la Mercedes, con Lewis Hamilton, potrà far saltare il banco a. 15.56 Verstappen ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: "Non penso di essere in grado di lottare per la pole,è il favorito". Vedremo… 15.54 Red Bull che ha lavorato tanto sulle sospensioni anteriore, dal momento che Verstappen si è lamentato tanto dell'assetto rigido della RB20.