LIVE F1 - GP Monaco 2024 in DIRETTA | ci si prepara alla Q3! Leclerc deve fare una magia

(Di sabato 25 maggio 2024) 16.48 Comincia questa Q3 e ora vediamo cosa succederà. 16.47 VIAQ3! 16.45 Servirà una, se vorrà la pole per quanto si è visto in quest'ora di time-attack. Verstappen, ancora una volta, appare favorito, ma attenzione alle McLaren. 16.43 Ferrari eche sono più o meno sui tempi delle libere, mentre gli altri sono saliti molto dillo. Non un bel segno. 16.40 Lando Norris dunque precede tutti in questa Q2 con 0.013 su Verstappen e 0.024 su Piastri.a 0.093 e sinceramente ci si aspettava di più. Sainz è ottavo a 0.343 da Lando. 1 Lando NORRIS McLaren1:10.732 5 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.013 3 3 Oscar PIASTRI McLaren+0.024 44 CharlesFerrari+0.093 4 5 Pierre GASLY Alpine+0.164 4 6 George RUSSELL Mercedes+0.197 5 7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.324 58 Carlos SAINZ Ferrari+0.343 4 9 Yuki TSUNODA RB+0.374 4 10 Alexander ALBON Williams+0.

16.05 Hamlton in vetta in 1:12.954 a precedere di 0.133 un ottimo Tsunoda. Terzo Sargeant a 0.243. 16.04 Le Ferrari finalmente entrano in pista e tutti stanno girando con le gomme soft.

16.19 E' successo di tutto in questa Q1! Russell a svettare con la Mercedes a precedere di 0.008 Piastri, 0.036 Hamilton, 0.051 Sainz e 0.092 Leclerc. Verstappen è settimo a 0.219.

16.29 Sainz si mette davanti a tutti in 1:11.177 a precedere di 0.019 Verstappen e di 0.080 Tsunoda. Leclerc quarto a 0.179, lento nel primo settore. 16.27 In pista nuovamente tutti, con Leclerc in scia a Verstappen.

