LIVE F1 - GP Monaco 2024 in DIRETTA | alle 12 30 la FP - si lavora per il giusto feeling verso le qualifiche

(Di sabato 25 maggio 2024) 11.45 Buongiorno e benvenuti a Monte Carlo, tra 45 minuti scatterà l'attesissimo sabato del GP di! Come seguire la FP3 e lein tv/streaming – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 Buongiorno e bentrovati alladella FP3 e delledel GP di, ottavo appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito cittadino di Montecarlo sarà un sabato molto intenso e i piloti saranno chiamati a dare tutto per massimizzare la loro prestazione per partire il più davanti possibile, in vista della gara di domani. Charles Leclerc e la Ferrari sono chiamati alla magia. Il monegasco, padrone di casa, cercherà di tirar fuori anche quello che non c'è dalla sua SF-24. Non è un mistero che Leclerc, tra i muretti, sappia esaltarsi e trovare spesso e volentieri riscontri inattesi. Nella giornata di ieri ne ha dato una dimostrazione, guidando in maniera incredibile nel corso della FP2.