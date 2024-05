LIVE Cobolli-Ruud - ATP Ginevra 2024 in DIRETTA | si parte con l’azzurro al servizio

Leggi tutta la notizia su oasport

40-15 Scappa via stavolta il dritto in uscita daldi. 40-0 Seconda profonda e dritto in contropiede solido del. 30-0, dritto e schiaffo al volo vincente di Flavio. 15-0 Ottima prima al centro del romano. PRIMO SET 10:37 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 3 minuti via al match conal. 10:34 Accolti dall'applauso del pubblico entrano in campo Flavioe Casper. 10:30 Splende finalmente un timido sole sulla città elvetica. E' tutto pronto sul Campo Centrale. 10:25 Ancora qualche minuto di attesa prima dell'ingresso in campo dei due giocatori. 10:21 Proprio Machac ha eliminato sorprendentemente Novak Djokovic dal torneo elvetico, e potrà vantare del vantaggio causato dalla pioggia rispetto a chi vincerà la seconda semifinale. 10:17 Quello che andremo a commentare sarà il primo confronto diretto tra i due, con il vincente che troverà nella finale del pomeriggio il ceco Thomas Machac.