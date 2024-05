LIVE Cobolli-Ruud - ATP Ginevra 2024 in DIRETTA | la semifinale si gioca alle 10 30

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.00 Buongiorno amici di OA Sport. Latrasi giocherà questa mattina (sabato 25 maggio)10.30. Vi aspettiamo! 21.23 Grazie per averci seguito amici di OA Sport, appuntamento a domani. Un saluto sportivo. 21.21 Ricordiamo che il vincitore della, dopo poche ore, sfiderà in finale il ceco Machac15.00. Dunque due partite in un giorno. 21.20 A causa della pioggia persistente, gli organizzatori hanno spostato il match a domani: si giocherà dunque sabato 25 maggio10.30. 21.18 TUTTO RINVIATO A DOMANI! 21.10 Dovrebbe piovere ancora per un’ora e mezza. 21.09 Al momento la pioggia è leggera, la temperatura è decisamente autunnale: 11°. 21.07 La perturbazione aè ancora pienamente in corso. 20.48 Ad ogni modo, asono presenti i riflettori per disputare il match in notturna. Bisogna solo attendere che smetta di piovere… 20.

Il live in diretta di Rieti-Fortitudo Bologna, sfida valida come gara-3 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. Cambio di campo per una serie che, nelle prime due partite, ha visto dominare gli uomini di coach Caja: Aradori e compagni, infatti, sono stati in grado di mantenere il fattore campo conquistando due belle vittorie con vantaggi abbondantemente in doppia cifra, portando la serie sul 2-0. sportface

Il live in diretta di Olimpia Milano-Brescia, sfida valida come gara-1 delle semifinali dei playoff della Serie A1 2023/2024 di basket. Prende il via il derby lombardo tra le squadre che hanno chiuso la regular season, rispettivamente, al secondo e al terzo posto, anche se gli uomini di coach Magro hanno guidato a lungo la classifica, prima di cedere alla Virtus e, appunto, all’Olimpia. sportface

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olimpia Milano-Brescia, gara-1 della semifinale scudetto della Serie A di basket 2024! Derby lombardo nella parte destra del tabellone, con le due squadre che si ritroveranno sempre sul parquet del Forum per gara-2 tra 48 ore. oasport

Cremonese – Catanzaro: diretta live e risultato in tempo reale - Cremonese – Catanzaro: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Cremonese - Cremonese di Sabato 25 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B ... calciomagazine

Sport in tv oggi (sabato 25 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Sport in tv oggi (sabato 25 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi sabato 25 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP di Montecarlo per la ... oasport

Barcellona – Lione: diretta live e risultato in tempo reale - Barcellona – Lione: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Barcellona-Lione di sabato 25 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la finale della Women's Champions League ... calciomagazine