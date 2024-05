LIVE – Carrarese-Juventus U23 2-2 - ritorno playoff Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Latestuale diU23, match dello stadio Dei Marmi valevole per ildel secondo turno della fase nazionale deidel campionato italiano di. Archiviato il pareggio per 1-1 maturato nella gara di andata del Moccagatta, le due squadre scenderanno in campo per decretare chi andrà in semifinale. La compagine toscana vuole sfruttare il fattore campo per assicurare l’ingresso tra le migliori quattro di questi. La formazione bianconera, dal suo canto, ha fatto un grande percorso finora e non vuole assolutamente smettere di sognare la promozione inB.. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 maggio alle ore 20:30. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV PER AGGIORNARE FAI REFERSH O CLICCA F5U23 2-2 (2? Palmieri, 21? Sekulov, 55? Giannetti, 66? Cerri) 66? – GOL! LA PAREGGIA CERRI! 60? – Brambilla cambia qualcosa.