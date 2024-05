LIVE Avellino-Catania - il tabellino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGara di ritorno dei quarti di finale promozione (secondo turno della fase nazionale) per. Dopo la sconfitta maturata all’andata, i lupi devono vincere per accedere alla fase successiva della post season. Match in scena in un Partenio-Lombardi andato sold out dopo poche dall’inizio della prevendita. Le probabili formazioni (in attesa delle ufficiali):(4-3-1-2): Ghidotti; Cancellotti, Cionek, Rigione, Liotti; De Cristofaro, Armellino, Rocca; Sgarbi; Gori, Patierno. A disp.: Pane, Pizzella, Ricciardi, Llano, Tito, Mulè, Frascatore, Palmiero, Pezzella, D’Ausilio, Dall’Oglio, Lores Varela, Russo, Marconi. All.: Pazienza.(3-5-2): Furlan; Monaco, Quaini, Castellini; Bouah, Tello, Welbeck, Ndoj, Celli; Di Carmine, Cianci. A disp. Albertoni, Donato, Kontek, Rapisarda, Sturaro, Zammarini, Cicerelli, Haveri, Chiarella, Marsura, Chiricò, Costantino.