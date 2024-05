LIVE – Avellino-Catania 2-1 - ritorno playoff Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di sabato 25 maggio 2024) Latestuale di, match dello stadio Partenio valevole per ildel secondo turno della fase nazionale deidel campionato italiano di. La compagine biancoverde, dopo la sconfitta rimediata nella gara di andata del Massimino, non vuole lasciarsi scappare la possibilità di accedere alle semifinale e cercherà in tutti i modi di rimontare. La formazione siciliana, dal suo canto, si conferma la vera mina vagante di questa post season e ha intenzione di continuare a stupire qualificandosi alla fase con le migliori quattro. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 maggio alle ore 20:30. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV REGOLAMENTO PER AGGIORNARE FAI REFERSH O CLICCA F52-1 (10? Cianci, 52? Liotti, 82? D’Ausilio) 82? – D’AUSILIOOO!!AVANTI! ESPLODE IL PARTENIO! 76? – Ancoratutto in avanti.

