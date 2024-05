Litiga con un 17enne e lo investe con l’auto - poi scappa Fermato dalla polizia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Perugia, 25 maggio 2024 – Avrebbe investito intenzionalmente il rivale al culmine di una lite, causandogli ferite guaribili in 40 giorni. Per questo un cittadino albanese di 23 è statodi Perugia per tentato omicidio. L’accusa è quella di aver messo sotto con la macchina undi origine egiziana. Il fatto è avvenuto ieri mattina fuori dal commissariato di Città di Castello. Il ventitreenne era lì per denunciare un'aggressione subita durante una lite, il 23 maggio scorso, da parte di due fratelli - cittadini egiziani, di 17 e 27 anni - a seguito della quale lo stesso aveva riportato lesioni personali. Uscendo dagli uffici di, il giovane ha notato la presenza del diciassettenne egiziano in strada. Dopo essere salito in macchina, avrebbe accelerato repentinamente in direzione del ragazzo,ndolo, e poi è fuggito. I poliziotti, sentite le grida di aiuto, hanno immediatamente richiesto l'intervento del personale del 118 che, intervenuto sul posto, ha accompagnato il ragazzo in ospedale.