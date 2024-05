Una lite tra macellai è sfociata in un accoltellamento. È accaduto intorno alle sei del mattino a Roma in un’azienda che opera nel settore delle carni in via Palmiro Togliatti. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, un italiano di 36 anni ha colpito con un coltello un collega al torace, gamba e braccio. ilfattoquotidiano

Un operaio bengalese è stato accoltellato da un collega algerino in un'azienda agricola di Scoglitti in provincia di Ragusa. L'aggressore è stato arrestato ed è ai domiciliari. notizie.virgilio

Lite in piazza nel Napoletano, 19enne accoltellato in faccia: 30 punti di sutura e sarà operato - lite in piazza nel Napoletano, 19enne accoltellato in faccia: 30 punti di sutura e sarà operato - Un giovane è stato gravemente ferito a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto durante un litigio tra giovani ... fanpage

Derubata ed aggredita precipita sugli scogli a Pisciotta: salvata da un passante - Derubata ed aggredita precipita sugli scogli a Pisciotta: salvata da un passante - A Pisciotta una donna aggredita da un 50enne cade sugli scogli e viene salvata da un passante. A Capaccio Paestum un tunisino aggredisce un uomo con l’acido e si barrica in casa. Per lui ... ilmattino

Urbano Cairo: «Per La7 momento magico, terza rete in prime time. Nessun polo con il Nove». - Urbano Cairo: «Per La7 momento magico, terza rete in prime time. Nessun polo con il Nove». - Il presidente Rcs al Festival della tv di Dogliani. Un evento dedicato ai«Tempi esponenziali». In tutto 122 gli ospiti. Dall'ad di Warner Bros Alessandro Araimo, al manager delle star Lucio Presta.E p ... corriere