L' italiano al fronte in Ucraina | Ecco perché combattiamo i russi

Probabilmente quella in atto contro Kharkiv, seconda città dell’Ucraina, è già parte dell’annunciata “grande offensiva” che dovrebbe essere la plastica rappresentazione sul campo della rinnovata potenza dello Zar, fresco del giuramento per l’ennesimo insediamento al Cremlino, dopo 24 anni di potere ininterrotto e di fatto assoluto. ilfattoquotidiano

La stretta di mano in piazza Tienanmen, la cerimonia di benvenuto, gli inni dei due paesi, la sfilata sul tappeto rosso davanti a bambini festanti e poi i colloqui. A Pechino il presidente cinese Xi Jinping ha accolto l'omologo russo Vladimir Putin, oggi nella capitale cinese per la sua prima visita dopo la rielezione al Cremlino. iltempo

“Si tratta del 30esimo tragico incidente che coinvolge i tentativi di attraversare il fiume. Vi ricordiamo ancora una volta: non mettete in pericolo la vostra vita”. Così scrive l’agenzia di frontiera ucraina a proposito dei tentativi di attraversare il fiume Tibisco – che separa l’Ucraina dall’Ungheria e dalla Romania – dopo l’ennesima morte di un giovane che cercava di scappare per sfuggire alla leva. ilfattoquotidiano

Zelensky,: «Putin ha paura del Vertice per la pace» - Zelensky,: «Putin ha paura del Vertice per la pace» - Zelensky in visita a Kharkiv. Secondo il capo delle forze ucraine i russi sono stati fermati nella regione di Kharkiv ... corriere

Ucraina, Nato in pressing: Kiev deve colpire obiettivi in Russia per difendersi - ucraina, Nato in pressing: Kiev deve colpire obiettivi in Russia per difendersi - Stoltenberg: 'L'ucraina ha il diritto di difendersi. E questo include attacchi contro obiettivi sul territorio russo' ... adnkronos

Guerra Russia-Ucraina, “Putin pronto al cessate il fuoco sulle linee attuali”. I Paesi Nato del fronte est: “Un muro di droni antirusso” - Guerra Russia-ucraina, “Putin pronto al cessate il fuoco sulle linee attuali”. I Paesi Nato del fronte est: “Un muro di droni antirusso” - Un cessate il fuoco che sancisca le attuali posizioni sul terreno: sono queste le condizioni a cui Vladimir Putin sarebbe pronto a fermare le ostilità in ucraina, secondo un articolo della Reuters che ... ilsecoloxix